Trasero de Jennifer López perjudica a sus colegas

Aunque a estas alturas ya nadie puede dudar de su inmenso talento gracias a su estatus de estrella internacional, lo cierto es que la cantante Jennifer Lopez contó en sus inicios en la industria discográfica con un arma infalible que le ayudó a convertirse rápidamente en una de las mujeres más deseadas, su voluptuoso trasero .

Sin embargo, la parte de su anatomía que le ayudó a dar el salto definitivo a la fama ha terminado por convertirse en una pesada carga para muchas de sus compañeras de profesión, y más en concreto, para la actriz Chrissy Teigen, quien no puede evitar sentir una enorme frustración cada vez que compara su esbelta silueta con las curvas de Jennifer.

"No tenía ni idea de que los culos estuvieran de moda hasta que cumplí los 23. Pero entonces, apareció Jennifer Lopez y todo el mundo se volvió loco comentando: '¡Su culo es genial!'. Para mí, es una faena", aseguró Chrissy a la revista Esquire, donde no dudó en reconocer las horas que invierte en el gimnasio para intentar conseguir unos atributos como los de la diva latina : "Tengo un pequeño trasero que encima es mitad asiático, así que por mucho que me empeñe en hacer ejercicio para que parezca más grande, termina por parecer más plano y duro todavía".

Pero el ser una de las mujeres más envidiadas por su físico no impide que Jennifer también tenga que seguir una estricta rutina para mantener el mismo poderoso atractivo que en su juventud. De hecho, la intérprete se sometió hace unos meses a una dieta vegana muy restrictiva para conseguir perder de una vez por todas unos "persistentes" kilos de más, una aventura culinaria en la que le acompañaron sus gemelos Max y Emme (6), fruto de su extinto matrimonio con el cantante Marc Anthony.

"Tienes que hacer deporte y tienes que vigilar lo que comes. Sin duda es un sacrificio, y tienes que estar dispuesto a trabajar duramente en ello. Pero merece la pena porque me siento increíblemente bien, tanto física como mentalmente", aseguraba Jennifer con respecto a su régimen a la revista Us Weekly.

