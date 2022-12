Trágicas declaraciones de Angelina Jolie en su última visita a Irak

Como parte de su trabajo como Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Angelina Jolie visitó recientemente Irak, donde pudo ver y escuchar de primera mano testimonios de verdadero sufrimiento que le dejaron "sin palabras".

"He visitado Irak cinco veces desde 2007 y no he visto nunca tanto sufrimiento como el que he visto ahora. Vine a ver los campos y otros asentamientos donde los desplazados iraquíes y los refugiados sirios buscan desesperadamente resguardarse del conflicto que asola su región. Durante muchos años he visitado campos y siempre me he sentado en una tienda a escuchar historias. He tratado de apoyar lo máximo posible. De decir algo que mostrara solidaridad y algo de orientación. Pero en este viaje me quedé sin palabras", cuenta Angelina en el periódico New York Times.

La actriz de 39 años reconoce que hubiera sido imposible prepararse para lo que ha encontrado en su último viaje a Irak.

"¿Qué dices a una mujer con lágrimas recorriendo su cara que te dice que su hija está en manos del Estado Islámico y que desearía estar ella también ahí? Incluso si tiene que ser violada y torturada, te dice que sería mucho mejor que no estar con su hija. ¿Cómo puedes hablar cuando una mujer de tu misma edad te mira a los ojos y te dice que toda su familia ha sido asesinada delante de ella y que ahora vive sola en una tienda casi sin comida? Nada te prepara para una realidad de tanta miseria humana. Para las historias de sufrimiento y muerte, y las miradas hambrientas y traumatizadas de los niños".

Por: BangShowbiz