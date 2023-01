Tracy Morgan piensa que ya nunca se sentirá 'normal' tras su grave accidente de coche

Tras el grave accidente de coche sufrido por el humorista Tracy Morgan en Nueva Jersey -que le provocó lesiones en el cerebro y una pierna rota- en junio del año pasado, su vida cambió para siempre.

"Nunca vas a ser normal después de haber pasado por algo así. No mueres durante unas semanas y después vuelves a la normalidad como si nada, créeme. Algo vas a perder, algo vas a ganar, solo tienes que vivir tu vida después de eso. Pero después de sobrevivir a algo así, probablemente nunca volveré a sentirme normal", cuenta a la revista Complex.

El actor de 47 años asegura que habló con Dios cuando fue "al otro lado" después del accidente, pero le dijo que no era su momento de morir.

"Fui al otro lado. Esto no es algo que me esté inventando. ¿Sabes que me dijo Dios? Me dijo: 'Tu habitación no está disponible. Aún tengo algo que tienes que hacer'. Y aquí estoy, haciendo una entrevista contigo", añade.

Tracy -padre de Maven (2) con su mujer Megan Wollover- ha aprendido a no hacer planes para el futuro sino a vivir cada día al máximo.

"Trato de no planear cosas. Solo vivir mi vida. Cuando amanece, trato de empezar el día con el mejor pie. Cuando amanece, trato de hacer que las cosas pasen. Eso es lo que estoy haciendo, ¡sea lo que sea! Voy a hacerlo hasta que esté satisfecho", afirmó a la publicación.