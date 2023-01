Tommy Lee querría ver un vídeo sexual de Obama

El batería de Mötley Crüe, Tommy Lee, y su exmujer Pamela Anderson protagonizaron un escándalo sexual en 1997 al aparecer en una grabación manteniendo relaciones sexuales durante su luna de miel. La cinta, grabada con fines privados, fue filtrada y comercializada como vídeo casero. Pero lejos de querer verse de nuevo a sí mismo entre las sábanas, a Tommy Lee le parecería más gracioso ver a alguien inesperado.

"A lo mejor lo más divertido sería ver a alguien que no imagines, a alguien que no sea sexy. Figúrate que locura sería ver a Obama y a su mujer. Sería algo raro que se supondría que no deberías ver. Creo que sería más divertido ver algo desagradable que algo sexy, porque hay mucha gente sexy ahí fuera", asegura Tommy Lee a la agencia de noticias BANG Showbiz.

A pesar de que su vídeo con Pamela ha sido visto por millones de personas en todo el mundo, Tommy sigue sin entender por qué la gente quiere verles practicando sexo.

"No entiendo por qué la gente quiere ver esas imágenes", dice tajante el músico.