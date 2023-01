Tom Jones se sintió 'especial' cuando contrajo tuberculosis con 12 años

El cantante Tom Jones tuvo que pasar dos años en cuarentena en su casa tras contraer tuberculosis -una enfermedad infecciosa que se contagia por vía aérea cuando las personas infectadas tosen o estornudan- cuando tenía 12 años, pero en lugar de tener la sensación de ser un marginado la experiencia le hizo sentirse "especial".

"Contraer tuberculosis con 12 años fue muy difícil, pero de una manera extraña también me hizo sentir especial. Estuve en cuarentena en casa durante dos años, pero sabía que la gente estaba pensando en mí y preguntando todo el tiempo: '¿Cómo está Tommy?'", contó al periódico The Observer.

La estrella galesa también cree que su enfermedad es la razón de su éxito en la música porque, de no haber estado convaleciente en casa, se hubiera visto obligado a trabajar en la mina.

"Mi madre era fantástica y me ayudó a pasar por ello. Los médicos le dijeron: 'Tu hijo no se puede preocupar por nada, tiene que estar tranquilo. Si está preocupado por algo, no mejorará'. Lo bueno de sufrir tuberculosis fue que me impidió bajar a la mina. Puede que si no hubiera estado enfermo, nunca me hubiera convertido en cantante. No sé qué camino hubiera seguido. Nunca he conocido la vida sin cantar", confesaba en 2011 Tom al periódico escocés Sunday Mail.