Tom Jones quiere hacerse pruebas de ADN para descubrir si tiene antepasados negros

El cantante Tom Jones siempre se ha preguntado si su pelo rizado y su piel oscura significa que tiene algún antepasado negro, por lo que ha decidido hacerse pruebas de ADN para descubrir más sobre su propia genética.

"Mucha gente todavía piensa que soy negro. Cuando vine a Estados Unidos, la gente que me había oído cantar en la radio se sorprendía al ver que era blanco cuando me conocían. Debido a mi pelo, hay quien cree que solo intento hacerme pasar por blanco", explicó el intérprete al periódico The Times.

Tom quiere explorar las raíces de su madre, Freda -de ascendencia galesa e inglesa-, para descubrir si su aspecto físico tiene algo que ver con el hecho de que cuando él nació a Freda le salieron "manchas oscuras por todo el cuerpo".

"Cuando nací, mi madre tenía manchas oscuras por todo el cuerpo. Los médicos le preguntaron si tenía sangre negra y ella dijo que no tenía ni idea. Voy a hacerme pruebas de ADN. Quiero descubrir la verdad", añadió.