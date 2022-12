Tom Felton tiene una fan de 50 años que le persigue desde hace una década

El actor que da vida a Draco Malfoy en la serie de películas de 'Harry Potter', Tom Felton, está acostumbrado a tener todo tipo de fans, aunque hay una en particular, de 50 años, que lleva persiguiéndole desde hace casi una década, lo que no deja de sorprenderle.

"Es extraño, y si la cosa fuera al revés, un hombre de 50 años siguiendo a una chica de 18, entonces habría signos de peligro. Pero a ella, ser fan de 'Harry Potter' y haber conocido al equipo de la película le ha hecho feliz, y eso es algo que no se debe menospreciar", reveló el actor al periódico Metro.

Sin embargo, su madre sí está más preocupada por estos fans tan entusiastas aunque Tom ha decidido sacar partido al asunto creando un documental, 'Tom Felton Meets the Superfans', en el que tuvo la oportunidad de conocer a esta fan tan peculiar, a la que recuerda haber visto por primera vez "en un estreno de 'Harry Potter' hace nueve años". "Ella me vino a la mente cuando grabamos el reportaje. Fue una oportunidad para indagar en su vida personal y conocerla. Es una persona muy dulce, no hay maldad detrás de todo, pero al mismo tiempo no es algo que entienda totalmente y mi madre está preocupada por la gente que me habla como si me conociera desde hace años", añadió.