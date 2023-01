Tiffany Haddish reveló quién fue la actriz que mordió a Beyoncé en su rostro

Cuando hace unas semanas Tiffany Haddish reveló que una artista famosa había mordido a Beyoncé en el rostro durante una fiesta, sin revelar en ningún momento la identidad de la agresora pero reconociendo que ella había estado a punto de propinarle una paliza por su osadía, la noticia corrió como la pólvora en el mundo del entretenimiento y las estrellas no tardaron en cruzar apuestas sobre quién era la otra gran protagonista -junto a la cantante- de la historia más escandalosa de los últimos tiempos. Ahora, la actriz de 'Girls Trip' ha dejado entrever que la mujer que se había atrevido a cometer semejante sacrilegio sería Sanaa Lathan, tal y como apuntaban todas las fuentes desde finales del mes pasado.

"Soy muy amiga de su madrastra y su padre, y ellos se enfadaron mucho conmigo. Me dijeron: '¿Por qué hacerle algo así a nuestra familia? Sabes, vosotras, las actrices negras, tenéis que ayudaros. Para vosotras ya es suficientemente difícil encontrar trabajo como para que ahora arruines su carrera'. Pero esa no era mi intención. ¡Ni siquiera he mencionado su nombre! Lo que yo quería era subrayar que Beyoncé impidió que yo fuera a la cárcel ese día por pegarle a alguien en su defensa", ha explicado Tiffany al portal The Hollywood Reporter tras ser preguntada por el gran enigma, sin confirmar la implicación de Sanaa en tan desagradable asunto pero dando a entender sin palabras que podía ser culpable.

Publicidad

Lo cierto es que la humorista nunca se imaginó que sus declaraciones sobre aquella velada tendrían una repercusión similar. El hashtag #WhoBitBeyonce -o lo que es lo mismo: #Quien Mordió a Beyonce- fue tendencia durante horas en Twitter y no hubo medio de comunicación del mundo que no se hiciera eco de lo sucedido, aunque en el plano personal y profesional todo aquello no hizo más que beneficiar a Tiffany en contra de lo que muchos esperaban.

"El otro día, alguien me dijo: 'Oh Dios mío, deberías estarte callada porque ahora ya no te invitarán a más fiestas'. Pero lo cierto es que me han invitado a más fiestas después de lo ocurrido. Es una locura el número de fiestas al que me invitan ahora. Quieren que vaya a hablar sobre algo porque piensan que si voy, ellos volverán a ser relevantes", añade en la misma entrevista.

Por su parte, Sanaa Lathan ya negó en su momento vía Twitter que hubiera tenido algo que ver con el 'ataque' a Beyoncé: "Sois todos muy graciosos. Bajo ninguna circunstancia se me ocurriría morder a Beyoncé, y si lo hiciera, sería solo para hacerle un chupetón".

Mira también:

Publicidad

Beyoncé y Jay Z renovaron sus votos matrimoniales.

¡Increíble! Beyoncé es la diosa en esta religión.

Publicidad

¡Impresionante! Beyoncé deja boquiabiertos a todos al comprar una iglesia

Publicidad

.