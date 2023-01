The Weeknd se deshizo de todo un disco bailable y optimista tras su ruptura con Selena Gomez

Aunque en los últimos días no ha dejado de ocupar titulares por su comentada reconciliación con Bella Hadid, la modelo que ocupó su corazón antes de que Selena Gomez se cruzara en su camino y acabara protagonizando, con esta última, una relación de diez meses de duración, el cantante The Weeknd no ha dudado en echar la vista atrás para revelar el impacto que, para su carrera musical, tuvo su mediática ruptura con la exestrella de la factoría Disney el pasado verano.

"Tenía escrito y grabado un disco entero que no tenía nada que ver con la melancolía. Era muy animado y alegre, pero estamos hablando de otra época de mi vida. Nunca he querido cantar o interpretar algo que no siento", ha confesado el intérprete canadiense a la revista Time, antes de subrayar que jamás se filtrará ni un solo extracto de ese disco del que se ha deshecho por completo. "Nunca", ha replicado tajante ante la pregunta de si algún día podría ver la luz.

Por otro lado, el reputado artista se ha sincerado sobre el efecto "terapéutico" que se desprende de haber compuesto y, posteriormente, compartido con el mundo un tema tan emotivo como 'My Dear Melancholy' -su primer sencillo en casi dos años-, ya que en esta canción ha podido desahogarse sin restricciones sobre la añoranza y la tristeza que le invadieron en su vuelta a la soltería.

"No quiero abrir la caja de Pandora y empezar a hablar de mis relaciones, porque lo cierto es que con esta canción siento que he cerrado un capítulo de mi vida. He expulsado de mi interior todos esos sentimientos", ha añadido el astro de la música en su conversación con la publicación.

