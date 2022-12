The Wanted y One Direction entierran el hacha de guerra

El excomponente de The Wanted Nathan Sykes hizo las paces con el cantante de One Direction Harry Styles durante una noche de borrachera en la ciudad de Los Ángeles, cerrando el enfrentamiento que sus respectivos grupos mantuvieron durante años.

"Salí de fiesta con Harry Styles por Los Ángeles recientemente. Los dos estábamos un poco 'contentos', pero aun así nos dimos un gran abrazo", reveló el artista al Daily Mirror.

Personalmente, Nathan -que actualmente está trabajando en su propia música en solitario después de que The Wanted se separara el año pasado- nunca ha protagonizado ningún encontronazo con Harry o con sus compañeros Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, sino que fueron los antiguos componentes de su banda los que se enfrentaron con ellos a través de las redes sociales.

"Yo nunca he tenido ningún problema con ninguno de los chicos de One Direction, y nunca me he visto envuelto en las peleas que tuvieron en Twitter. No tenía nada que ver. Creo que a veces puedes ser víctima del odio por asociación. En esas ocasiones siempre pensaba: '¡Pero si yo no he dicho nada!", añadió.

La enemistad entre The Wanted y One Direction comenzó en 2012, cuando Zayn Malik llamó "friki" a Max George, lo que derivó en un intercambio de insultos sobre las habilidades vocales de cada uno que alcanzó su punto álgido cuando Zayn le llamó "chico clamidia".

En otra de sus discusiones, los chicos amenazaron con reunirse para pegarse, lo cual no intimidó al cantante de The Wanted, Tom Parker, a la hora de burlarse de Louis Tomlinson y del ascenso a la fama de One Direction a través del concurso de talentos 'X Factor'.

"Incluso habláis de nosotros en vuestros propios conciertos. Estáis tan enfadados por no haber podido estar en esta banda...", escribía Tom en Twitter en 2013, a lo que Louis respondió: "Amigo, los dos sabemos que no malgastaría mi tiempo haciendo una audición para tu grupo. Me haces reír con tu actitud de chico malo". Tom entonces contraatacó: "Estabas demasiado ocupado 'cautivando al jurado' [de X Factor]".