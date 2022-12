Thalía, sobre Sandra Bullock en los Minions: 'A su trabajo le faltaba frescura'

La cantante Thalía (43) -encargada poner voz en español a la malvada villana Scarlet Overkill en la película de los 'Minions'- no pudo fijarse en su homóloga estadounidense, la actriz Sandra Bullock, a la hora de preparar su papel porque al trabajo de esta le faltaba la "novedad y frescura" de los latinos.

"Precisamente [su trabajo] me dio pautas de lo que no debía hacer. Yo quería hacer un personaje completamente nuevo, fresco, mío, muy nuestro, muy latino, que es algo que su interpretación no tenía, con todas nuestras expresiones y nuestra personalidad", señaló la actriz durante un encuentro con los medios en Nueva York.

Para Thalía ha resultado "liberador" interpretar a una villana para desligarse de su imagen de buena.

"Prestar la voz a una villana me resultó liberador, de alguna manera fue como un exorcismo. Siempre he sido una artista familiar, desde que empecé mi carrera cantando todo ha estado enfocado para mí hacia un mercado familiar. Sé que parezco sexy, irreverente y atrevida, pero soy así", añade la artista.

Pese a todo, Thalía asegura que ella también tiene un lado oscuro al que ha dado rienda suelta en esta película.

"Todos somos ese ying y yang, todos podemos ser dulces, amorosos y maternales, como en mi caso, pero de pronto te sale el monstruo que llevas dentro; cuando quieres tus cosas y buscas objetivos en la vida puedes ser también malo", explicó la artista en Milenio ¡Hey!