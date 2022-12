Thalía se inspira en la Madonna más ochentera

Aunque la diva mexicana siempre se ha erigido en un icono de estilo en sí mismo, Thalía no ha dudado en echar mano de algunos de sus referentes de juventud a la hora de experimentar con sus estilismos en la intimidad de su estudio de grabación. Entre las variadas propuestas estéticas que ha dirigido a sus seguidores a través de su adorado perfil de Instagram, muchos de sus fans se han quedado perplejos al advertir una comparación explícita entre su ídolo y la controvertida Madonna, a quien Thalía ha querido emular en su etapa más rebelde de la década de los 80.



"Hoy estoy en plan 'madonesco'. Madonna me inspira siempre y más aún en su etapa de 'Like A Virgin' [el tema que la catapultó a la fama en 1984]", reza la frase con la que Thalía describe la instantánea que la retrata luciendo los mismos colgantes de bisutería y las cruces que definieron la estética de la reina del pop en sus inicios.



La transformación de Thalía en una Madonna de hace 30 años ha causado un gran revuelo entre los numerosos fans que acumula en la esfera virtual, ya que algunos consideraron que el homenaje de la mexicana a la ambición rubia suponía una forma de sumisión ante su figura, mientras que otros admiradores más moderados trataban de desmontar la descabellada teoría apelando a la "autenticidad" que siempre ha caracterizado a la estrella latina.

"Tú eres mucho más bella que Madonna. No necesitas compararte ni imitar a nadie, y menos aún disfrazarte de Halloween antes de tiempo", le dirigió una indignada seguidora que fue rápidamente aplacada por otros internautas. "Que no se está comparando con Madonna. Ha dicho claramente que es una fuente de inspiración. Si no entienden la diferencia, cómprense un diccionario. Thalía es una mujer auténtica y con su propia personalidad", espetó otro de los usuarios que siguen las andanzas de Thalía en la red.

El debate virtual que ha unido por primera vez los nombres de Thalía y Madonna recuerda a las intensas discusiones que --solo unas semanas antes-- acusaban a la extravagante Lady Gaga de haber sustraído uno de los estilismos más representativos de la mexicana para actuar en los MTV Video Music Awards. Encarnando a una especie de Venus de Botticelli con un sostén de conchas y el cabello suelto, Gaga suscitó un sinfín de comentarios negativos de aquellos fans de Thalía que la recordaban exactamente igual en 1994, cuando la intérprete protagonizaba la mítica telenovela 'Marimar'.

"¡Cómo se divierten ustedes! ¡Me encanta Gaga!", escribió Thalía en Twitter para calmar los ánimos de sus enfurecidos admiradores.



