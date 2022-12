Thalía quiere sacar su lado más 'sexy'

La simpática Thalía se ha venido dedicando en los últimos tiempos a dos proyectos que, de forma simultánea, se han volcado con las necesidades de los más pequeños -su campaña virtual contra el acoso escolar y el álbum de canciones infantiles que acaba de lanzar al mercado-, pero eso no significa que la diva mexicana se haya olvidado definitivamente de que, ante todo, es una estrella del pop y un mito erótico para muchos de sus aficionados: dos rasgos que se verán claramente reflejados en su próximo trabajo discográfico.

"Este año he estado muy ocupada trabajando en diferentes asuntos, pero también he dedicado buena parte de mi tiempo a escribir y producir mi nuevo disco. Todo está en movimiento ahora mismo y seguramente verá la luz muy pronto. A diferencia de 'Viva Kids' [su disco para niños], creo que las nuevas canciones serán mucho más adultas y tendrán un toque sexy. Estoy muy ilusionada, porque va a ser uno de mis trabajos más personales y reveladores", confesó la artista a la edición digital de la revista Billboard.

Aunque sus nuevos temas no estarán a disposición de sus fieles seguidores hasta "finales de año, o quizás a principios de 2015", su legión de fans podrá esperar de la nueva etapa musical de Thalía las mismas dosis de pop bailable y de "ritmos mexicanos" que siempre han definido su carrera, ya que son dos elementos sonoros que encajan perfectamente en cualquier temática que la vocalista quiera tratar en sus optimistas letras.

"Mi carrera no se podría entender sin las canciones y los ritmos mexicanos que marcaron mi infancia, por eso pensé que sería necesario rendir un homenaje a esos años de niñez con una colección de canciones apta para los pequeños y también para sus padres. En 'Viva Kids' se ve claramente esa influencia, al fin y al cabo son las canciones que mis padres me cantaban cuando era solo un bebé. La música de mi país es rica en matices y, desde luego, yo siempre he querido sacar el máximo partido a esa herencia en todos mis proyectos", aseveró en la misma entrevista.