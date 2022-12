Thalía quiere que los niños estadounidenses aprendan español

La cantante mexicana Thalía lleva años residiendo en Nueva York junto a su marido, el productor discográfico Tommy Mottola, y los dos hijos que les ha dejado su idílico matrimonio, Sabrina y Matthew Alejandro, por lo que tiene razones de peso para proclamar con orgullo lo beneficioso que resulta a los niños ser bilingües -hablan perfectamente español e inglés- en un país donde la comunidad latina cada vez tiene más peso y representación.

Dispuesta a exportar al resto de hogares la dinámica familiar que tan buenos resultados le está dando a ella -una convivencia diaria que fusiona los elementos culturales y educativos de su país natal y del vecino del norte-, la artista está convencida de que el disco de canciones infantiles que acaba de lanzar al mercado, 'Viva Kids', ayudará a los anglosajones a familiarizarse con algunas de las tradiciones más enraizadas en la sociedad mexicana, además de servirles como método efectivo para aprender español.

"Creo que para los estadounidenses sería muy útil hablar un segundo idioma, y claramente el español es a día de hoy la mejor elección. Obviamente, los niños parten con ventaja a la hora de incorporar nuevas lenguas a su vocabulario porque son como esponjas, lo absorben todo. Espero que mi álbum les pueda venir muy bien para dar sus primeros pasitos en español, tanto a los más pequeños como a sus padres", aseguró la intérprete a la revista People, antes de revelar que su clave para ser una buena madre consiste en ser "organizada" y en no dejar que el "estrés" invada su vida cotidiana.

"Tienes que elegir entre ser una supermadre o una superheroína, y como lo segundo es imposible, yo siempre he tratado de poner a mis hijos por delante de todo. Tenemos la suerte de contar con muchas más herramientas para asegurarnos de que crecen sanos y con una buena educación, así que para mí lo más importante a la hora de tratar con mis hijos es ser muy organizada y no dejar que el estrés y la tensión que a veces genera les acabe afectando a ellos. No sería justo", apuntó.

La estrella del pop ha dejado claro en varias ocasiones que es capaz de gestionar su tiempo de forma que pueda exprimir cada minuto de su día a día, teniendo en cuenta que este fin de semana ha sabido compaginar sus responsabilidades maternales y profesionales -se encuentra grabando nuevo trabajo discográfico- con otras dos tareas que le resultaban imprescindibles: ver la última aparición de México en el Mundial de Brasil y celebrar el Día del Orgullo con su amplia base de fans homosexuales.

"Para mí y para millones de mexicanos, este equipo es el ganador del Mundial. ¡Los amamos selección!", escribió en su perfil de Twitter para elogiar a un combinado que perdió en octavos de final contra Holanda, poco después de parafrasear a Fangoria para reclamar respeto y libertad a quienes se sienten atraídos por su mismo sexo. "A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, siempre seguiré, nunca cambiaré", sentenció.