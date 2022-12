Thalía no será multada por posar desnuda con la bandera mexicana

Aunque en la opinión pública mexicana no ha dejado de especularse con la posibilidad de que Thalía pudiera recibir una penalización por el último montaje fotográfico que compartió en las redes sociales, una imagen en la que aparecía desprovista de cualquier tipo de prenda y envuelta en la enseña nacional, fuentes de la Secretaría de Gobernación del ejecutivo mexicano han dejado claro que no se tomarán acciones legales contra la artista por un gesto salpicado por la polémica.

Como publica la revista People, los responsables del departamento gubernamental aseguran que el hecho no tuvo lugar dentro del territorio y la jurisdicción mexicanas, por lo que no tomarán cartas en el asunto ni se involucrarán de ninguna manera con medidas que puedan perjudicar a una de sus artistas más reconocibles en el exterior. No obstante, los mismos informantes dejan la puerta abierta para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda analizar detenidamente el caso y meditar una posible advertencia para la intérprete.

Publicidad

La inacción del gobierno mexicano en esta ocasión, sin embargo, contrasta con la multa de 50 000 pesos mexicanos que Paulina Rubio, compatriota y rival de Thalía en la escena pop, tuvo que pagar religiosamente en 2008 por participar en una sesión de fotos en la que solo la bandera tricolor cubría sus partes pudientes, imágenes tomadas en España y para la edición española de la revista Cosmopolitan que también causaron un gran revuelo en México y, por extensión, en buena parte de Latinoamérica.

A buen seguro, tanto Thalía como Paulina habrán reflexionado largo y tendido sobre la idea de exhibir con orgullo su condición de mexicanas haciendo un "uso indebido" de la bandera de su país, tal y como fue descrito el gesto de Thalía por el conocido columnista Jesús Gallegos. Cierto es que la inocente publicación de la diva de la música solo tenía como objetivo animar a la selección azteca en su intento de hacer historia en el Mundial de Brasil, una original muestra de apoyo que de nada ha servido a un combinado que recientemente se vio obligado a decir adiós al torneo.