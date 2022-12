Thalía no quiere hijos artistas

La simpática Thalía puede presumir de ser una de las estrellas mexicanas más populares gracias a su fructífera carrera profesional, uno de los aspectos de su vida que más satisfacciones le ha aportado, pero eso no significa que a la diva le entusiasme la idea de que sus hijos Sabrina (6) y Matthew (3) -fruto de su matrimonio con el productor Tommy Mottola- sigan sus pasos para dedicarse al mundo del "artisteo".

El empeño que siempre ha exhibido la cantante en su decisión de no inculcar a sus retoños su pasión por el escenario explica también que, a diferencia de algunas de sus compañeras de profesión, prefiera que su familia no esté a su lado durante sus espectáculos en directo.

Publicidad

"A Matthew y Sabrina no los llevo mucho a mis shows porque quiero dejarles que sean niños. Viven en su mundo y no quiero meterlos en el caos que rodea el artisteo. Pero es verdad que es algo que ambos tienen genéticamente, y eso no se puede negar. Los dos son muy creativos, tienen el rollo musical y actoral y son muy artistas: pintan y construyen con las manos. Sin embargo, no quiero empujarlos en esa dirección", confesó la estrella durante un encuentro digital con sus seguidores de la red social Google +, para añadir a continuación que tiene depositadas sus esperanzas en que sus hijos elijan otro ámbito profesional: "Si se les da natamente, obviamente sus papás les apoyarán, pero ojalá que sea solo una afición (sic)".

Sin embargo, la intérprete no ha podido resistirse a incluir una colaboración muy especial con su primogénita en su último disco 'Viva Kids', una canción titulada 'Sugar Rush' en la que Sabrina y su afamada madre trabajaron estrechamente para traducir la letra del japonés al inglés.

"Todas las canciones de este disco definen una parte de mi infancia, excepto 'Sugar Rush' y 'Chupi'. La primera forma parte de la banda sonora de 'Rompe Ralph', que mis hijos deben de haber visto mil veces. La original estaba en japonés y mi hija me preguntó si podíamos hacer la letra en inglés. La verdad es que ha sido la primera participación de Sabrina en uno de mis discos", desveló.