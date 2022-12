Thalía es el 'amor platónico' del Piojo Herrera

Aunque su matrimonio con su esposa Claudia es uno de los más sólidos del panorama futbolísitico mexicano, el Piojo Herrera -cuyo nombre real es Miguel Herrera- es uno de los muchos mexicanos que cayó rendido en sus años de juventud ante la belleza de la cantante Thalía, a quien siempre ha considerado su "amor platónico".

"Es cierto, idolatro a Thalía, siempre ha sido una mujer que me ha encantado. Me gusta su forma de actuar y de cantar. Hasta la fecha ha sido una persona que me ha atraído mucho. Cuando todavía era jugador nos cruzamos en algún momento, y siempre nos saludamos con el mayor respeto del mundo. ¡Hasta mi mujer dice que es mi amor platónico! Lo sabe todo y no le importa", aseguró el astro del balón a la revista TV y Novelas.

Pero pese a la admiración que siente por el talento de su compatriota, el antiguo defensa de la selección mexicana siempre ha preferido mantener su vida sentimental alejada de los focos de la atención pública, debido en gran parte a su decisión de contraer matrimonio y formar una familia cuando aún era joven.

"Tengo muy buena relación con varios actores y actrices, pero nunca me involucré sentimentalmente con ninguno porque, entre otras cosas, tenía mi vida resuelta con mi esposa e hijo. Así que tenía muy claros mis objetivos", añadió.