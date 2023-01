Terry Crews reconoció que durante años fue un adicto a la pornografía en internet

"He recibido un montón de mensajes y de buenos deseos de mucha gente. Arruiné mi vida en muchos sentidos. Si te pasas de la mañana a la noche viendo porno probablemente tengas un problema. Y ese era mi caso... Ahora he convertido en mi batalla personal el ayudar a otra gente que está pasando por lo mismo", explica el intérprete en uno de los vídeos, donde también confiesa que su problema con la pornografía comenzó cuando tenía 12 años y no fue hasta hace "seis o siete" cuando se decidió a hacer algo al respecto.

La adicción al porno de Crews estuvo cerca de costarle su matrimonio de 26 años con la cantante de góspel Rebecca King, madre de sus cinco hijos.

"Mi mujer me dijo literalmente: 'Ya no te reconozco, me largo de aquí'. Y eso me cambió. Tuve que cambiar porque me di cuenta de que tenía un gran problema, uno de verdad. Antes sentía que estaba en mi derecho, sentía que el mundo me debía algo. Sentía que mi mujer me debía el practicar sexo conmigo. Estaba en plan víctima. Siempre encuentras formas de automedicarte, yo me evadía a través de la pornografía cuando tenía la sensación de que mis necesidades no estaban siendo atendidas", añade.

Afortunadamente, la terapia consiguió cambiarle la vida a Crews.

"Tuve que ir a rehabilitación. Lo que descubrí es que no hablándole a los demás de tu problema haces que se vuelva más grande, pero cuando hablas de ello, cuando te expresas, [la adicción] pierde parte de su poder sobre ti. No busqué ayuda para recuperar a mi mujer. Busqué ayuda porque la necesitaba. Pero ella decidió quedarse a mi lado porque sabía que estaba arrepentido, sabía que iba a buscar ayuda y sabía que lo sentía. Mi mujer también tuvo que acudir a terapia para lidiar con una serie de problemas psicológicos que eran consecuencia de mi comportamiento".

Ahora Crews espera que su ejemplo ayude a otros hombres a darse cuenta de que son adictos.

"Quiero que los hombre se responsabilicen de sus actos, hay muchos hombres que culpan a sus mujeres de su problema".