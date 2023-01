“Tengo demasiados compromisos como para perder la cabeza por amor”: Nick Jonas

Tras anunciar el pasado mes de junio que la ex Miss Estados Unidos Olivia Culpo y él habían decidido seguir caminos separados, a Nick Jonas no se le ha vuelto a conocer ninguna pareja o relación estable, y todo apunta a que pasará todavía un tiempo hasta que se anime a sentar cabeza de nuevo, lo que no implica que se haya convertido en una especie de monje.

"Bueno, algunas personas encuentra el amor y viven romances, es una experiencia maravillosa, pero ahora mismo yo estoy muy concentrado en mi trabajo. Tengo demasiados compromisos en mi agenda como para plantearme siquiera perder la cabeza por amor", afirma en una entrevista a Men's Health.

Aparentemente el guapo intérprete ha decidido seguir al pie de la letra el consejo de su compañera Demi Lovato, con quien recientemente realizó una gira conjunta, y centrarse en divertirse y disfrutar del momento como cualquier otro chico de 24 años sin pensar demasiado en iniciar una relación estable.

"Así es Demi, es una buena amiga. Ahora mismo disfruto quedando con gente y tomándome el tiempo para conocerla. Es agradable", concluye para dejar claro que, por el momento, sigue soltero y sin compromiso.

Hace unos meses, el que fuera miembro del ya extinto trío Jonas Brothers revelaba que había disfrutado de un par de citas con la joven actriz Lily Collins -hija del legendario Phil Collins-, que al parecer no fueron demasiado lejos, poco después de haber tenido que lidiar también con los intensos rumores sobre el hipotético idilio que habría vivido con la actriz Kate Hudson, 13 años mayor que él.

