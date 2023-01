Tener relaciones sexuales, el secreto de belleza de Monica Bellucci

La actriz Monica Bellucci -que acaba de trabajar junto a Daniel Craig en la película de 007 'Spectre'- no cree que la clave para mantenerse en forma sea seguir una dieta estricta o una férrea rutina de ejercicios, sino tener una vida sexual lo más activa posible.

"No soy de esas personas que se levantan a las seis de la mañana para acudir al gimnasio. Sí que es verdad que no comí pasta durante unos días antes de empezar a rodar [la nueva película de James Bond], pero eso fue todo. Porque la verdad es que me gustan las tartas y la pasta, y tomarme un vaso de vino de vez en cuando o fumarme un cigarrillo. Mi consejo siempre es: come bien, bebe bien, practica sexo y ríete un montón. El resto viene rodado", afirmó la italiana al Sunday Telegraph.

A pesar de lo cómoda que se siente en su propia piel a sus 51 años, Monica -madre de Leonie y Deva junto a su exmarido Vincent Cassel- no volverá a protagonizar escenas de desnudos en la gran pantalla.

"Haré cosas sexis, pero no desnudos. Ya los he hecho en el pasado, por supuesto. Y no es que ahora que tengo niños quiera hacer cosas únicamente 'apropiadas'. Soy actriz, así que mi cuerpo es solo un vehículo para expresar cosas".

Por: Bang Showbiz