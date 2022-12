Taylor Swift tiene miedo de perder a su madre por culpa del cáncer

La cantante Taylor Swift -cuya madre, Andrea Finlay, está luchando contra un tipo de cáncer del que no se conocen detalles- quiso enviarle todo su apoyo y un "gran abrazo" a una de sus fans, llamada Kaileen, que perdió a su madre el pasado mes de junio por culpa de esa misma enfermedad, después de que la joven compartiera su tristeza este domingo en una fecha tan emotiva para ella.

"Kaileen, te quiero muchísimo y no puedo ni imaginarme lo que debes estar sintiendo hoy, siendo el Día de la Madre. Tú has tenido que sobrevivir a mi mayor temor. Siento muchísimo que no vayas a poder pasar este día con ella. No es justo, y no hay ninguna razón por la que deberías aceptar algo así. Nadie debería esperar que te sintieras bien en un día como este. Admiro y respeto tu habilidad para mantener una actitud tan dispuesta y tan dulce después de tener que pasar por algo tan oscuro y tan trágico recientemente. Nunca lo hubiese podido adivinar por tu actitud o por tus publicaciones. Nunca lo hubiera sabido si no me lo hubieses dicho tú. Te envío un gran abrazo hoy. Voy a ir a comprar un café con hielo y voy a brindar a tu salud", reza el mensaje que la estrella del pop le envió a su admiradora a través de su página de Tumblr.

El bonito gesto de Taylor llega después de que ella misma anunciara la enfermedad de su madre a través de sus redes sociales a principios del pasado mes de abril.

"Los resultados han llegado, y me entristece deciros que mi madre ha sido diagnosticada con cáncer. Me gustaría mantener los detalles de su condición y de su tratamiento en privado, pero quería que supieseis la noticia de todos modos. Tiene por delante una batalla muy importante. Gracias por preocuparos tanto por mi familia, hasta el punto que ella haya querido compartir esta información con vosotros", anunciaba Taylor en una emotiva carta publicada en la misma red social.

Por: Bang Showbiz