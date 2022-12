Taylor Swift solo escribe sobre sus romances 'más apasionados'

Aunque ha reconocido abiertamente que la mayoría de sus canciones hacen referencia a los romances que ha mantenido en el pasado, la intérprete Taylor Swift ha querido aclarar que tan solo plasma en sus discos los noviazgos más intensos y apasionados que ha vivido.



"En mis canciones solo hablo de mis romances más apasionados. Si tengo dos citas con un chico y veo que no conectamos, no le doy importancia. No todo lo que pasa en mi vida es tan importante como para hablar sobre ello en una canción", declaró la joven intérprete a la revista New York Magazine.



La artista reconoce que no todas sus exparejas reaccionan de la misma manera cuando ven plasmadas sus historias de amor en sus sencillos. Mientras que algunos se quedan totalmente anonadados, otros como el actor Jake Gyllenhaal -sobre quien trata buena parte de su último álbum - aceptan de buen grado que la cantante cuente en sus letras los detalles de su romance.



"Según he podido saber, la persona de la que hablo en 'Red' [Jake Gyllenhaal] se mostró encantada con el contenido del disco porque es como una secuencia fotográfica basada en el tiempo que vivimos juntos. Me hizo más ilusión que le gustara a él, que cualquiera de los correos electrónicos que me envió en el pasado", confesó a la citada publicación. Además de considerar que buena parte de su éxito se debe a la carga sentimental que contiene cada una de sus canciones, Taylor también cree que la poca vida social de la que gozó durante sus años de colegio la ayudaron a centrarse de lleno en su carrera y a convertirse en la artista que es hoy en día.



"Cuando iba a la escuela solía pasar el día soñando con ser artista. Pensaba en ello todo el día porque no disfrutaba precisamente de mucha vida social, no siempre he tenido a 14 000 personas queriendo salir conmigo el sábado por la noche. Siempre me preguntaba cómo sería pisar un gran escenario y cantar mis temas delante de un montón de personas", reveló.



Fuente: Bang Showbiz

