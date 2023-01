Taylor Swift siempre ha sido 'una persona fascinante'

Para Scott Borchetta -jefe de Big Machine Records, la discográfica que trabaja con Taylor Swift desde 2004- la cantante siempre ha sido una "persona fascinante", incluso la primera vez que la conoció cuando tenía 14 años.

"Era una persona fascinante, aun con 14 años. Tenía tal deseo de gustar a las personas y que la conocieran. Y ha encontrado la manera de atraer a quien quiere, ya sea un fan o una superestrella. Nunca dudé de que alcanzaría el éxito. Sentí que podíamos competir con el resto porque su ser es sustancial. Incluso su [primer] paquete profesional era impresionante. Ahora no es difícil montar un paquete atractivo, pero había suficientes cosas que me llamaban la atención. Cuando la conocí, me quedé embelesado", explicó Scott a Billboard.

Publicidad

Aunque Taylor tenga a su discográfica y a multitud de fans enamorados, la artista de 25 años había confesado anteriormente que de niña le era muy difícil hacer amigos.

"Creo que mi falta de amigas en el colegio y en el instituto es la razón por la que mis amigas son tan importantes ahora. Siempre he querido tenerlas, pero me era difícil hacer amigos", contaba a la revista GQ.