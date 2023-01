Taylor Swift se reúne con una fan a la que una enfermedad le dejará sorda

Aunque actualmente está de gira mundial para presentar su último disco, la cantante Taylor Swift ha hecho un hueco en su apretada agenda para reunirse con una fan australiana de 12 años, Jorja Hope, cuyo mayor deseo era conocerla antes de quedarse sorda debido a una enfermedad.

"No podré escuchar cantar a Taylor Swift", se lamentó Jorja cuando conoció su diagnóstico.

Publicidad

Ante esto, su hermana gemela Chloe comenzó una campaña en las redes sociales con el hashtag HelpJorjaMeetTaylorSwiftSydney (Ayuda a que Jorja conozca a Taylor Swift en Sídney), una iniciativa que provocó que el canal de radio australiano Nova 96.9 ayudase a Jorja organizando una cita entre la cantante y la joven.

"Era increíble y muy guapa. No me esperaba que fuera tan alta", comentó Jorja al periódico australiano The Maitland Mercury tras el encuentro.

Jorja -quien nació con problemas de crecimiento y se ha sometido ya a cinco operaciones por roturas de huesos, así como a innumerables tratamientos de oído- aprovechó la oportunidad para regalar unas botas Ugg a Taylor, quien también tenía un regalo para Jorja: dos entradas para su concierto en el estadio ANZ el pasado fin de semana.

Chloe publicó posteriormente fotos de su hermana feliz por vivir la experiencia en el grupo de Facebook que había creado para apoyar su campaña.

Publicidad

"Pasó hoy, ¡Jorja conoció a Taylor! ¡¡Chloe, lo conseguiste!! ¡Le diste a tu hermana el mejor regalo! ¡Taylor le dio a Jorja un abrazo enorme! ¡Subiré las fotos en cuanto las tenga, pero por ahora aquí tenéis algunas de Jorja en el concierto!", escribió en la red social.