Taylor Swift se corona como la mujer mejor pagada de la música

La cantante Taylor Swift se ha destacado este año como la artista femenina que más ingresos ha generado tras una etapa musical marcada por el rotundo éxito de su disco '1989' y por la multitudinaria acogida que recibió la gira de conciertos con la que se dedicó a promocionar el álbum por todo el mundo. Sin embargo, de los 170 millones de dólares en los que se cifran sus beneficios, una parte importante viene asociada también a sus contratos publicitarios con firmas como Apple, Coca Cola y Keds, convirtiéndola así en una de las figuras más poderosas de la industria cuya imagen es capaz de "extenderse" a toda clase de "segmentos comerciales".

"Taylor Swift ha logrado forjar una amplia base de seguidores a lo largo de los años, y esa influencia ha sido capaz de extenderse a múltiples segmentos comerciales y hacer de ella una artista muy lucrativa. Su habilidad para atraer con la misma intensidad al público joven y a los sectores más adultos con su música ha sido clave para convertirse en una apuesta ganadora tanto para los promotores de conciertos como para aquellas marcas que se afilian con ella y con sus admiradores", explicó la abogada Lori Landew, experta en la industria del entretenimiento, a la revista Forbes.

Publicidad

La fortuna amasada por la estrella de Nashville no solo la sitúa en el primer puesto de la lista, sino que además la separa notablemente de sus competidoras, ya que en segunda posición se sitúa la británica Adele con unos ingresos de 80 millones de dólares ligados a las espectaculares ventas de su tercer trabajo discográfico, '25', y que se verán complementados próximamente con la recaudación final de la gira mundial en la que todavía sigue inmersa.

En el tercer escalafón de la clasificación se encuentra la incombustible Madonna, quien al margen del lugar que ocupe, no ha dejado de estar presente en estos decálogos desde que iniciara su andadura musical en 1982. En su caso, los 76.5 millones de dólares que se atribuyen a sus proyectos artísticos vienen fundamentalmente dados por su exitosa gira 'The Rebel Heart Tour', ya que el disco sobre el que giraba buena parte de su espectáculo, 'Rebel Heart', no disfrutó del nivel de ventas que se esperaba de él pese a las buenas críticas que cosechó entre los expertos.

Por su parte, Rihanna y Beyoncé ocupan respectivamente el cuarto y quinto puesto de la lista elaborada por Forbes, mientras que la segunda mitad del ranking se ve definida por la presencia de Katy Perry, Jennifer Lopez, Britney Spears, Shania Twain y Céline Dion.

Así queda el listado de Forbes sobre las mujeres mejor pagadas de la música en 2016:

Publicidad

1. Taylor Swift ($170 millones)

2. Adele ($80.5 millones)

Publicidad

3. Madonna ($76.5 millones)

4. Rihanna ($75 millones)

Publicidad

5. Beyoncé ($54 millones)

6. Katy Perry ($41 millones)

7. Jennifer Lopez ($39.5 millones)

8. Britney Spears ($30.5 millones)

Publicidad

9. Shania Twain ($27.5 millones)

10. Céline Dion ($27 millones)

Publicidad

Por: Bang Showbiz