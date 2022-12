Taylor Swift responde a los comentarios 'sexistas' de Olly Murs

Taylor Swift no está dispuesta a dejarse hundir por las duras críticas del cantante británico Olly Murs -quien se burló de la artista por inspirar sus canciones en su relación amorosa con Harry Styles-, por lo que Taylor no ha dudado en responder a unos comentarios que considera "sexistas", ya que cree que otros artistas como Ed Sheeran y Bruno Mars también se fijan habitualmente en su propia vida para componer sus canciones.

"Siempre va a haber gente capaz de ver la profundidad con que has escrito una canción, en la que pusiste tus verdaderas emociones y que resulta valiosa por ello, y eso es algo bueno y real. Y luego hay otra gente que va a decir: '¿Sabes que solo escribe canciones sobre sus exnovios?' Pero creo sinceramente que ese es un punto de vista muy sexista. Nadie dice nada sobre Ed Sheeran o Bruno Mars. Ellos también han escrito canciones sobre sus exnovias, su vida amorosa, y nadie ha dicho nada en contra de ellos", reveló la cantante a la emisora de radio australiana 2DayFM.

Olly criticó a Taylor la semana pasada en la misma emisora, justo después del lanzamiento de la última canción de la artista, 'Out of the Woods', cuya letra se cree que está inspirada en Harry, con quien mantuvo una relación de tres meses hasta su separación en enero de 2013.

"Vamos Taylor, déjalo pasar. Escribe algo nuevo que no sea sobre Harry. Ya hace dos años de aquello ¿y sigues arremetiendo contra él?", declaró el cantante.

A continuación Olly se jactó también del gran éxito de la cantante -que ha vendido 30 millones de discos hasta el momento- y empezó a imitar a la artista cantando 'Out of the Woods', una canción basada en un accidente de moto de nieve en el que se vio involucrada junto a su exnovio y que aparecerá en su próximo álbum, '1989'.