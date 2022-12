Taylor Swift protege a sus seguidores del acoso escolar

La empatía que siente Taylor Swift por aquellos seguidores que sufren acoso escolar ha animado a la artista a reunirse con varios de ellos después de los conciertos que está realizando durante su gira 'Red', donde trata de ayudarles a superar su difícil situación basándose en su propia experiencia.

"Después de cada concierto, escogemos varios seguidores al azar entre el público y estoy con ellos en el backstage, en un recinto al que llamamos 'Club Red'. Normalmente son unos 35 o 40 fans, y me cuentan sus asuntos personales. Pero sobre todo me interesa saber si están pasando por una buena situación o, por el contrario, si hay alguien que está siendo acosado en la escuela o si son los únicos a los que no invitan a las fiestas de cumpleaños. Yo pasé por ello así que, como artista, siento que tengo la responsabilidad de ayudarlos uno a uno", comentó la cantante a la revista Top of the Pops.

Con respecto a su gira, Taylor se encuentra centrada en los conciertos que va a realizar en Nueva Zelanda a finales de noviembre, después de sorprender a su público durante las recientes actuaciones que ha llevado a cabo en Estados Unidos al aparecer en el escenario junto a las cantantes Cher Lloyd y Ellie Goulding, por quienes siente una gran admiración.

"Ellie tiene muchísimo talento, y siempre he pensado que es perfecta. Cher Lloyd también es increíble. No podía haber salido mejor, parecía que habíamos preparado todos los movimientos encima del escenario, pero tan solo nos coordinamos en función del ritmo de la música", aseveró.

Por: Bang Showbiz