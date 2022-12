Taylor Swift piensa 'diferente' desde que conoce a su ahijado

La cantante Taylor Swift quiso rendir homenaje al pequeño Leo Thames (4 semanas) -el segundo hijo de su amiga, la actriz Jaime King, y del marido de esta, Kyle Newman- durante su concierto del pasado sábado en el estadio Levi's de Santa Clara (California), donde le dedicó su tema 'Never Grow Up' ['No crezcas nunca'].

"Escribí esta canción cuando tenía 18 o 19 años, pero mi amiga acaba de tener un bebé y me ha hecho su madrina. La otra noche estaba sosteniendo en brazos a ese pequeñín y me hizo pensar de forma diferente abrazar algo tan inocente y perfecto, y que no tiene ni idea de lo que le espera. El mundo te arroja muchas cosas conforme vas creciendo", afirmó la artista frente al abarrotado auditorio.

La emotiva dedicatoria de Taylor se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde la madre del pequeño Leo quiso agradecerle su bonito gesto asegurando que su hijo es "muy afortunado" por tener a la cantante en su vida.

"Esto es precioso Tay, Leo Thames es muy afortunado", tuiteó Jaime.

Taylor conoció a su ahijado cuando este tenía solo dos semanas y utilizó parte de la letra de la canción 'Never Grow Up' para presentárselo a todos sus fans.

"Tu pequeña mano envuelve mi dedo y el mundo está en silencio esta noche...", escribía la cantante junto a una foto de la mano de Leo cogiendo su dedo.