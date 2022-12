Taylor Swift no hace caso a las críticas

La cantante Taylor Swift prefiere hacer oídos sordos a los comentarios tanto negativos como positivos sobre su música y su vida personal --con numerosos y sonados romances, como el de Harry Styles, John Mayer y Jake Gyllenhaal-- para evitar volverse loca.

"Puedes llegar a obsesionarte con las cosas malas y buenas que la gente dice de ti, incluso puedes obsesionarte contigo misma y no quiero pasar por eso. Puedes convertirte en una trastornada con facilidad", confesó la intérprete a la revista Glamour.

Además, la joven estrella confesó que aunque trata de mantenerse lo más alejada posible de la opinión pública, las críticas siempre acaban hiriendo sus sentimientos, un duro trance por el que se niega a volver a pasar.

"La vanidad es aplicable al egoísmo, pero también a la inseguridad. Por eso prefiero mantener la distancia y evitar que los comentarios me hagan daño. Reconozco que intento estar poco expuesta a los focos, pero aún así lo poco que estoy llega a herir mis sentimientos. Lo único que realmente puedo controlar es mi música y mi comportamiento, ¿el resto? Si me centrara en eso me volvería loca", reveló.

A pesar de que Taylor hace caso omiso a las críticas, es consciente del dolor que pueden llegar a causar ciertos comentarios a determinadas estrellas por eso insta a la gente a que perdone el comportamiento de Miley Cyrus durante los MTV Video Music Awards --actuación en la que se contoneó sobre el escenario siguiendo los peculiares pasos del 'twerking'--, ya que tiene claro que a pesar de que haya personas que hayan cometido errores en el pasado, todavía pueden generar una influencia positiva entre sus fans.

"Hay un determinado espacio destinado a las personas públicas que cometen errores y que son víctimas de burlas por sus actuaciones. Yo no tengo la necesidad de mofarme de alguien, pero es algo que ocurre también entre los fans. Ya sea en una reunión escolar o en Facebook, van a ser humillados públicamente", reveló.

Por: Bang Showbiz