Taylor Swift no está interesada en el amor

La cantante Taylor Swift -cuyas conquistas amorosas incluyen al cantante de One Direction Harry Styles y a los actores Jake Gyllenhaal y Taylor Lautner- no siente ningún interés por el "amor" por mucho que durante las últimas semanas se la haya relacionado con el músico inglés Matt Healy, porque quiere proteger a toda costa la felicidad que siente como mujer soltera.

"Parece que desde que me mudé a Nueva York el amor, tener el corazón roto y todos esos temas que solían formar parte de mis canciones han pasado a un segundo plano. Aunque por supuesto, como compositora, el amor todavía me interesa como tema. Pero ahora mismo [el amor] no me interesa. Estoy muy feliz y eso es algo que quiero proteger", explicó la joven en el programa 'Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2014'.

Sin embargo, su poco interés por retomar su vida sentimental no afectará al trabajo de Taylor a nivel creativo, ya que planea seguir volcando sus vivencias más íntimas en cada uno de sus temas pese a las críticas que ha recibido por ello en distintas ocasiones.

"Si un chico cuenta sus experiencias personales por escrito, es valiente. Pero si lo hace una mujer, entonces está compartiendo demasiado y siendo demasiado emocional, o directamente es una loca. O dicen: 'Ten cuidado, podría escribir una canción sobre ti'. Esa broma es muy vieja ya y es muy sexista", puntualizó.