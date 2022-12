Taylor Swift mejora gracias a sus edificantes amistades

El éxito de la cantante Taylor Swift no se debe solamente a su talento, sino también a sus edificantes relaciones personales, ya que a la artista le gusta que sus amigos sean personas seguras de sí mismas, que despierten en ella nuevos intereses y le hagan "mejorar" cada día.

"Elijo mis amistades en función de las cosas que tenemos en común o de si son personas que me hacen mejorar. Sinceramente, considero inspirador estar rodeada de personas que tienen claro lo que quieren, que sienten pasión por algo en especial. Siempre quieres tener cerca a personas inteligentes que despierten nuevos intereses en ti. Creo que eso te hace mejorar", señaló Taylor en el programa de televisión 'Good Morning America'.

La lucha de Taylor por superarse día a día se ve reflejada en los nuevos temas que compone, como su último sencillo, 'Shake it Off', en el que anima a sus fans a no dar importancia a las opiniones de aquellas personas que "no los entiendan" y que afronten los comentarios maliciosos de esas personas con "sentido del humor".

"La canción habla sobre un problema con el que todos lidiamos a diario, no vivimos en una sociedad donde solo se ataque a las celebridades, vivimos en una sociedad donde se ataca a todo el mundo. Si alguien descubre algo de ti, le dará vueltas hasta que lo convierta en algo raro, molesto, desagradable o malo. No puedes vivir tu vida dependiendo de personas que solo quieren hacerte daño, tienes que tener más sentido del humor que ellos", sentenció.