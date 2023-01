Taylor Swift, la gran triunfadora de los American Music Awards

La cantante Taylor Swift se llevó el premio a Mejor Canción del Año por su tema 'Blank Space', además de los galardones al Artista Adulto Contemporáneo Favorito del Público y a Mejor Álbum Pop/Rock por su disco '1989', en la gala de los American Music Awards celebrada este domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles, aunque no estuvo presente para recogerlos.

Los otros grandes ganadores de la velada fueron los chicos de One Direction -Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson-, que recogieron por tercer año consecutivo el premio a Mejor Grupo, además del galardón a Mejor Artista del Año. La rapera Nicki Minaj y el cantante The Weeknd también se llevaron a casa dos galardones cada uno, ella los de Mejor Artista y Mejor Álbum de Rap/Hip-Hop y él los de Mejor Cantante Masculino de Soul/R&B y Mejor Canción de Soul/R&B por su tema 'Beauty Behind the Madness'.

La ceremonia incluyó actuaciones del cantante Justin Bieber , que interpretó las canciones 'What Do You Mean?', 'Sorry' y 'Where Are Ü Now' -por la que se llevó el galardón a Mejor Colaboración del Año-, y de Meghan Trainor y Charlie Puth, que sorprendieron al público besándose mientras cantaban su sencillo 'Marvin Gaye'.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia lo protagonizó Celine Dion , que rindió tributo a las víctimas de los atentados de París con la interpretación del tema de Edith Piaf 'Hymne à L'Amour'.

La encargada de presentar la gala fue la cantante Jennifer Lopez , para quien recibir tal honor tuvo un significado aún más especial porque contemplar durante su infancia las actuaciones de otros artistas en la ceremonia fue una de sus grandes inspiraciones para dedicarse a la industria musical.

"Esta celebración me inspiró realmente y me hizo soñar con ser algún día uno de los afortunados que tienen la oportunidad de actuar en este escenario para los fans de la música de todo el mundo. Esa es la razón de que todos nosotros nos dediquemos a esto: queremos conmoveros y daros alegría con nuestra música. Mi sueño se ha hecho realidad", aseguró la cantante al público reunido en el teatro.

A pesar de que la diva del Bronx abrió la ceremonia interpretando una nueva versión de su tema 'Waiting For Tonight' ataviada con un ajustado body de lentejuelas, se negó a aceptar los aplausos del público diciendo: "Esperad, no aplaudáis. Esta noche la protagonista no soy yo, es la música".

Lista de ganadores de los AMA 2015:

Mejor Artista del Año: One Direction

Mejor Artista Nuevo del Año: Sam Hunt

Canción del Año: Taylor Swift, 'Blank Space'

Artista Masculino Favorito de Pop/Rock: Ed Sheeran

Artista Femenina Favorita de Pop/Rock: Ariana Grande

Grupo Favorito de Pop/Rock: One Direction

Artista Masculino Favorito de Country: Luke Bryan

Artista Femenina Favorita: Carrie Underwood

Álbum de Pop/Rock Favorito del Público: Taylor Swift, '1989'

Grupo Favorito de Country: Florida Georgia Line

Álbum de Country Favorito del Público: Florida Georgia Line, Anything Goes

Artista Femenina de Rap/Hip-Hop: Nicki Minaj

Álbum de Rap/Hip-Hop Favorito del Público: Nicki Minaj, 'The Pinkprint'

Artista Masculino de Soul/R&B: The Weeknd

Artista Femenina de Soul/R& Soul/R&B B: Rihanna

Mejor Canción de Soul/R&B: The Weeknd, 'Beauty Behind the Madness'

Artista Alternativo Favorito: Fall Out Boy

Artista Adulto Contemporáneo Favorito del Público: Taylor Swift

Artista Latino Favorito: Enrique Iglesias

Artista Contemporáneo Más Inspirador: Casting Crowns

Artista Favorito de EDM: Calvin Harris

Banda Sonora del Año: 'Pitch Perfect 2'

Colaboración del Año: Skrillex y Diplo con Justin Bieber, 'Where Are Ü Now'

Por: Bang Showbiz