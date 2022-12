Taylor Swift: 'Jay Z hizo posible que Kanye West y yo fuéramos amigos'

La guapa Taylor Swift y el siempre polémico Kanye West comenzaron su historia en común con un sonado desencuentro cuando el rapero interrumpió el discurso de aceptación que Taylor estaba dando tras ganar el premio MTV 2009 al mejor vídeo femenino. Robando el protagonismo a Taylor, Kanye subió al escenario para decir que Beyoncé debería haber sido la ganadora.

Sin embargo, parece que todo aquello quedó atrás, y ahora Taylor disfruta de una bonita amistad con el músico gracias a la intervención de su mutuo amigo Jay Z -marido de Beyoncé-, quien estaba decidido a que los dos cantantes se entendieran.

"Creo que no estaba preparada para ser amiga de Kanye hasta que sentí que me tenía cierto respeto, y él no estaba preparado para ser mi amigo hasta que tuviera cierto respeto por mí. Así que era el mismo problema, y los dos llegamos al mismo lugar al mismo tiempo. Me hice amiga de Jay Z y creo que era importante para Jay Z, para Kanye y para mí llevarnos bien. Y fue ahí cuando Kanye y yo alcanzamos un punto en el que él me dijo cosas realmente bonitas sobre mi música y sobre lo que había logrado, y yo podía preguntarle cómo estaba su hija", explica Taylor en el nuevo número de la revista Vanity Fair.

Aunque Taylor y Kanye -padre de North junto a su mujer Kim Kardashian- son amigos desde hace poco, la cantante tiene un grupo de amigos numeroso y leal con los que siempre puede contar. Dentro de ese grupo, Lena Dunham, Karlie Kloss, Gigi Hadid y Selena Gomez son sus mejores amigas y está convencida de que nunca nada se interpondrá entre ellas, y mucho menos un chico.

"En nuestro grupo hay chicas que han salido con las mismas personas. Es como si nuestro hermanamiento ocupara un puesto muy alto en nuestra lista de prioridades. Eso es mucho más importante que un chico con el que la cosa no funcionó. Cuando estás con este grupo de chicas donde nos necesitamos las unas a las otras, en estos tiempos, donde resulta tan difícil para la mujer ser entendida y retratada correctamente en los medios... ahora, más que nunca, necesitamos ser buenas y amables con las otras y no juzgarnos, y solo porque tienes el mismo gusto en cuanto a hombres no vas a enfrentarte a otra persona".