Taylor Swift felicita a Ed Sheeran dándole las gracias por su 'motivación y pasión'

La cantante Taylor Swift ha demostrado lo mucho que aprecia a su amigo Ed Sheeran publicando una extensa felicitación en Instagram por el 25 cumpleaños del intérprete, en la que explica lo mucho que aprendió de él cuando estuvieron de gira juntos en 2013.

"Ed y yo estuvimos de gira juntos un año durante el 'Red Tour' y nos vimos casi cada día. Yo esperaba con ansia los momentos en los que él irrumpía en mi camerino con una nueva canción que enseñarme. Sucedía tan a menudo que se convirtió en algo normal y no creo que [Ed] fuera consciente de cuánto significaba para mí que quisiera que yo fuese la primera en escuchar sus canciones. No creo que sea consciente de cuánto me inspiró con su motivación y su pasión para no parar de crear arte. Pero hoy es su 25 cumpleaños, así que se lo digo ahora. Te mereces todo lo que tienes y todo lo que seguirás consiguiendo, Ed", escribió Taylor en su cuenta de Instagram junto a una foto del artista británico recogiendo su premio Grammy a Mejor Canción del Año este domingo.

Para Taylor fue muy significativo que Ed le permitiera ser la primera en escuchar su famosa canción 'Thinking Out Loud' hace ya dos años.

"Recordando los momentos más importantes de mi vida, hay uno que nunca olvidaré de un día en Londres hace dos años. Estaba en la ciudad para actuar en el O2 [estadio de conciertos] y estaba de compras en mi día libre. Mi amigo Ed se reunió conmigo en una tienda a la que había ido a comprar zapatillas de ballet. Entró y me dijo: 'Tienes que escuchar esta nueva canción. Creo que es la mejor que he escrito nunca'. Y en ese momento, como siempre, sacó su teléfono y me dio los cascos. Me senté en un banco de esa tienda y escuché 'Thinking Out Loud' por primera vez, mientras niñas pequeñas escogían sus tutús y leotardos a nuestro lado. No nos imaginábamos que esa canción se convertiría en la que se tocaría en el primer baile de innumerables bodas en todo el mundo, que se convertiría en el mayor éxito de Ed y que le haría ganar el premio Grammy a Canción del Año este año".