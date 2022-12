Taylor Swift estuvo a punto de morir en la nieve

La cantante Taylor Swift sabe que tiene mucho que agradecer a la vida, no solo por su éxito profesional, sino porque a punto estuvo de perder la vida en un grave accidente de moto de nieve mientras disfrutaba de un paseo con uno de sus exnovios, y aunque finalmente Taylor salió ilesa, su novio de entonces no tuvo tanta suerte y necesitó recibir 20 puntos de sutura.

Taylor rememora el grave accidente en 'Out of the Woods', una de las canciones de su próximo álbum, '1989': "Recuerda cuando pisaste el freno demasiado pronto/ Veinte puntos en la habitación de un hospital", canta la estadounidense.

A pesar de que otras historias sobre su vida, como las relacionadas con sus romances, se han publicado en los medios de comunicación frecuentemente, Taylor sabe que siempre puede confiar en la gente cercana a ella para que guarden silencio sobre los aspectos más delicados de su vida.

"¿Sabes lo que funciona mejor que un acuerdo de confidencialidad? Mirar a alguien a los ojos y decirle: 'Por favor, no le cuentes esto a nadie'. La gente cree que conoce toda mi vida, pero no es así. Hay muchas cosas que me han sucedido y que la gente no sabe", señaló en una entrevista a la revista Rolling Stone.