Taylor Swift estrenará sorprendente video musical de su nuevo sencillo

Tras haber lanzado ya los correspondientes a sus temas 'End Game', '...Ready For It?' y 'Look What You Made Me Do', la cantante Taylor Swift estrenará este fin de semana el videoclip de su nuevo sencillo 'Delicate'. Aunque a su lanzamiento le rodea un gran secretismo, como a cualquier otro proyecto de la estrella, el director Joseph Kahn -colaborador habitual de la de Nashville- ya ha adelantado que la identidad visual de la pieza seguirá la misma línea transgresora que la cantante ha abrazado desde su esperado regreso a la industria discográfica con el disco 'Reputation'.

"Va a ser algo inesperado, y grandioso", ha adelantado Kahn en declaraciones al portal E! News. "No puedo entrar a dar demasiados detalles. La clave es el amor y cómo se expresa. Y desde luego que no van a ser todo flores. La gente no ha parado de enviarme ideas, y generalmente se centran en flores, y vestidos rosas y cielos azules. Y puede que esas sean las cosas que esperarías de un vídeo, pero no servirían para expresar lo que necesita expresar esta canción".

Esta última oportunidad de trabajar codo a codo con Taylor no ha hecho más que aumentar la admiración que el realizador -quien ya se puso al frente de 'Blank Space' y 'Bad Blood'- siente hacia la intérprete, a quien no duda en cubrir de piropos y atribuir gran parte del mérito artístico detrás de los videoclips que han creado juntos.

"Todo lo que hacemos, lo hacemos en estrecha colaboración. Yo siempre digo que, hasta cierto punto, ella es la co-directora. Los demás me otorgan casi todo el mérito, porque creo que les cuesta asimilar que esa joven atractiva, alta y esbelta pueda ser además un genio. Es como si esos dos conceptos no fueran compatibles para ellos, como si no pudiera tener más de un talento. Pero no hay que olvidar que llevaba componiendo canciones y vendiendo discos desde que era una adolescente. Es una escritora nata. Y puede que me mate por decir algo así, pero también es un cerebrito", ha asegurado.

Por: Bang Showbiz

