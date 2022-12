Taylor Swift es más feliz siendo soltera

La cantante Taylor Swift se siente mejor que nunca con su nueva vida de soltera, por lo que no tiene ningún interés en buscar un compañero sentimental, sobre todo tras sus relaciones fallidas con Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Joe Jonas y John Mayer entre otros.

"La gente dice todo el rato: 'Tienes que pasar más tiempo contigo misma para saber quién eres'. Nunca entendí qué significaba realmente hasta que me ocurrió. Un día me levanté y estaba en Nueva York solo porque quería estar allí, me corté mucho el pelo porque me apetecía, e hice un álbum pop porque así lo decidí. Nadie ejerció ninguna influencia sobre mí, y eso es algo de lo que me siento muy orgullosa. Así que ahora mismo no me interesa tener novio porque todo me va bien y soy feliz. Disfruto de las pequeñas cosas, como las amistades, y de mi música más que nunca, así que estoy decidida a no cambiarlo", reveló la cantante a Access Hollywood.

Publicidad

En una de sus últimas canciones, 'Out of the Woods', la cantante recrea un accidente automovilístico real en el que se vio involucrada junto a uno de sus exnovios, que sus admiradores han identificado rápidamente como Harry Styles, con quien mantuvo una relación de tres meses hasta enero de 2013.

La cantante quiso aclarar al respecto que compuso el tema, incluido en su próximo álbum ('1989'), para mostrar a la gente que no todo lo que ocurre en su vida es de conocimiento público.

"Honestamente, creo que la hice porque todo el mundo cree saber cómo ha sido mi vida. Creen a todo el mundo que dice algo sobre mí. Como si todas las fuentes fueran realmente cercanas a mí. La realidad es que la mayoría de las cosas que se dicen sobre mí en los medios no son ciertas, porque ninguno de mis amigos hablaría con la prensa", declaró Taylor.