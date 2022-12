Taylor Swift entrena para mejorar su resistencia en el escenario

Por mucho que le disgusten las intensas sesiones de spinning a las que se somete con regularidad, la cantante Taylor Swift es muy consciente de que necesita estar en la mejor forma posible para resistir sus rutinas de baile sobre el escenario.

"Hago deporte, voy a clases de spinning, que son muy duras y que no me gustan en absoluto, pero sí que me gusta cómo me siento después. La razón por la que entreno es porque quiero tener resistencia para poder saltar sobre el escenario, cantar una canción y no sentirme agotada", aseguró la joven estrella a la revista HELLO!

En el escaso tiempo libre que le dejan sus compromisos profesionales, Taylor disfruta de las mismas aficiones que cualquier chica de su edad, incluyendo una pasión desmedida por las compras.

"Me encanta ir de compras, por supuesto, ¡soy mujer! Y también he disfrutado amueblando mi nuevo piso y trabajando en cada habitación para darle un toque individual. En cada país que visito siempre intento ver un poco de la ciudad en la que me quedo e ir de compras, aunque cuanto más ocupada estoy, más difícil me resulta", declaró.

En cuestiones de ropa, Taylor tiene claro que su estilo poco o nada tiene que ver con el que lucía hace apenas tres años, ya que antes jamás se habría atrevido a ponerse las prendas con aires retro que tanto le gustan ahora y que han inspirado la estética de su último disco, '1989'.

"Creo que en aquella época existía una gran libertad con la ropa y me doy cuenta de que ese tiempo ha inspirado gran parte de las tendencias de hoy en día. Así que ahora llevo faldas más cortas y cosas que jamás me habría puesto hace tres años", concluyó.