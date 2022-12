Taylor Swift compra dos páginas web para adultos

La cantante Taylor Swift ha adquirido los dominios web TaylorSwift.porn y TaylorSwift.adult antes de que ambos estén disponibles al público a partir del próximo 1 de julio en un intento de evitar que su nombre se vea vinculado a páginas para adultos, según informa el portal TMZ.

De esta forma, la joven estrella del pop ha seguido el ejemplo de otros compañeros del mundo del espectáculo, incluyendo Ashton Kutcher y su pareja Mila Kunis, que adoptaron medidas similares para proteger a su hija Wyatt Isabelle (5 meses).

Publicidad

"Después de decidir el nombre, nos fuimos inmediatamente a casa y reservamos todos los dominios con ese nombre. Nos ocupamos de Twitter, Instagram y todo lo demás. No quiero que haya un sitio porno con el nombre de mi hija", aseguraba el actor a su paso por el programa 'Conan'.

La precaución de Taylor no deja de resultar comprensible después del amargo trago que experimentó a principios de este año cuando sus cuentas de Twitter, Instagram y Tumblr fueron hackeadas por unos piratas informáticos que amenazaron con publicar fotografías suyas desnuda, a lo que la cantante no dudó en responder de manera desafiante.

"Porque los hackers siempre van a hackear, hackear, y hackear...", aseguraba Taylor parafraseando su canción 'Shake It Off' en su perfil virtual tras recuperar su control. "PD: Hay hackers diciendo que tienen fotografías mías desnuda. Psssh les encantaría que eso fuera cierto, ¿verdad? ¡Pasáoslo bien con el photoshop porque no tenéis nada!".