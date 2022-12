Taylor Swift compone sus canciones desde el corazón

La cantante Taylor Swift sigue apostando por letras muy personales cuando compone sus canciones y aunque en ocasiones siente que es como si sus seguidores tuvieran acceso a su diario personal, esta es para ella la única manera de hacer música, con la que de verdad se siente auténtica.

"Podría hacer música que fuera pegadiza y que no tuviera ni una pizca de información personal pero no estaría siendo sincera y no conectaría con mis fans. Es como si ellos hubieran estado leyendo mis diarios desde que tenía 16 años. Estuve dos años trabajando en mi disco, por lo que quiero que sea significativo y una representación exacta de mi vida. Los artistas se hacen famosos y pierden la perspectiva. Ellos ganan fama y pierden el sentido de la realidad o la conciencia de sí mismos. Empiezan a preocuparse por algún blogger de cotilleo. Yo me niego a dejar que me digan el tipo de trabajo que tengo que hacer", declaró al periódico Sydney Morning Herald.

Taylor tiene muy presente las diferencias que existen entre un cantante y un compositor. Para ella componer canciones es clave y le sirve de salida en los momentos de presión.

"El proceso de escritura es lo que hace que todo esto sea soportable. Una gran cantidad de caos rodea la carrera de un artista y yo no sería capaz de manejar la situación si solo fuera cantante".

La artista estadounidense siente que para ella hacer música no es un trabajo, sino un proceso natural en el que la inspiración surge por sí misma.

"Nunca he sido capaz de explicar de dónde vienen las ideas. No tengo ni idea de por qué me despierto en medio de la noche, repitiendo en mi cabeza una melodía que nunca he oído antes. Eso es lo que hace que mi trabajo no parezca un trabajo".