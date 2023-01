Tamara Ecclestone no tiene energía para discutir con su marido

Desde que nació su hija Sophia (21 meses), a Tamara Ecclestone no le quedan ganas de discutir con su marido, Jay Rutland, por los pequeños roces de la convivencia.

"Somos una unidad familiar. Antes de que llegara Sophia, solíamos discutir por pequeñas cosas, pero todo eso ya no importa. No tenemos energía para discutir sobre quién ha dejado la tapa del váter levantada. Hemos sentado cabeza y somos muy felices", explicó a la revista new!

A pesar de lo mucho que Tamara está disfrutando de la maternidad, por el momento no tiene planeado darle un hermanito o hermanita a su pequeña Sophia, ya que prefiere que sus hijos se lleven varios años de diferencia, como ella misma y su hermana Petra.

"Quiero disfrutar al máximo de Sophia. Petra y yo nos llevamos cuatro años y medio, y estamos muy unidas, así que creo que esa es una diferencia muy buena. Recuerdo cuando nació Petra, así que me gustaría esperar un poco más. Por el momento me contento con que seamos tres".