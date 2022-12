Sylvester Stallone y Robert De Niro, a puñetazo limpio en el set de rodaje

Sylvester Stallone y Robert De Niro interpretan en su última película , 'La gran revancha', a un par de veteranos boxeadores que vuelven a verse las caras en el cuadrilátero varios años después de protagonizar su momento de gloria profesional, por lo que los dos actores supieron desde el principio que las escenas físicamente más exigentes de la película tenían que proyectar un gran realismo.



Por ello, el ídolo de acción permitió que De Niro le asestara fuertes puñetazos en los entrenamientos previos al rodaje de esas secuencias, una sucesión de ganchos que acabaron intensificando el rimo de la pelea y que motivaron que los dos artistas acabaran en el suelo en plena lucha cuerpo a cuerpo: un combate amistoso pero que, a diferencia de los que aparecen en la película, nada tenía de ficticio.



"Lo primero que le dije a Robert es que en esta película sus dos premios Óscar no le iban a servir de nada, ya que este era mi territorio, el territorio de Rocky Balboa [el icónico boxeador que Stallone encarna en la saga de 'Rocky']. Parece que en ese momento herí su orgullo, porque le dejé que me diera un par de puñetazos fuertes y, en ese momento, me di cuenta de que se lo estaba tomando en serio. Hubo un momento en el que acabamos peleando en el suelo y casi sin controlar nuestras fuerzas, por lo que ahora puedo decir que esos combates no tenían nada de cómicos", reveló Stallone al diario New York Daily News.



Aunque los dos intérpretes se mantienen en un excelente estado de forma una vez una vez pasada la barrera de los 65 años, Sylvester Stallone reconoce que tanto él como su compañero de reparto sintieron cierta frustración en el ring al comprobar que ya no poseían la misma energía de sus años de juventud.



"Obviamente ya no podemos desplegar el mismo nivel físico que cuando teníamos 22 años, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Nos esforzamos al máximo", confesó al mismo medio.

Fuente: Bang Showbiz

