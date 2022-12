Sylvester Stallone 'prohíbe' a sus hijas salir con chicos hasta que cumplan 40 años

El actor Sylvester Stallone -padre de Sophia (18), Sistine (16) y Scarlet (13) junto a su mujer Jennifer Flavin- supo que no iba a ser el típico padre permisivo con sus hijas en cuanto a novios se refiere cuando hace cuatro años un chico llamó a Sophia por teléfono.

"Le he dicho a mis hijas que no tienen permiso para salir con chicos hasta que tengan cuarenta y tantos, aunque esto no está yendo muy bien... La primera vez que un chico llamó a Sophia tenía 14 años. Me di cuenta de que no iba a ser un padre permisivo. El chico preguntó: '¿Dónde está Sophia?'. Y yo le dije: 'Está en Egipto y se quedará allí para siempre'. Entonces todos empezaron a gritarme", confesó divertido el intérprete a la edición británica de la revista OK!

A pesar de las advertencias de Stallone, sus hijas no le hacen ni caso, tanto que cuando el actor conoció al actual novio de Sophia, el encuentro terminó en "pelea".

"Un día conocí al primer novio de Sophia. Tiene 18 años. Nos dimos la mano y le dije: 'Tienes que aprender a estrechar la mano más fuerte de lo que lo haces'. Y empezamos una pelea de estrechamientos de manos", explicó.

A pesar de que su padre es una de las grandes estrellas de Hollywood, a las tres hijas de Stallone les da vergüenza que las vean junto a él y sobre todo, odian que el actor las deje en el colegio delante de sus amigos.

"Si estoy a unos metros de ellos [de sus amigos] me dicen: 'Papá, ¿podrías camuflarte por favor?', y yo les digo: '¿Puedo llevaros al colegio?', y ellas me contestan: 'No, vamos a ir en autobús'. A todos les gusta verme en el colegio salvo a ellas. Pero es algo que pasa con los padres famosos. Me vestiré como Michael Douglas la próxima vez".