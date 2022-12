Suki Waterhouse vivirá con la madre de Bradley Cooper

La relación que la modelo británica Suki Waterhouse (22) mantiene con el actor Bradley Cooper (39) va viento en popa, hasta el punto de que la joven maniquí ha decidido alojarse en casa de la madre del actor, Gloria, cuando sus compromisos profesionales la obliguen a viajar a Los Ángeles (California), incluso en aquellas ocasiones en que su pareja no la acompañe.

"Cuando Suki esté sola en Los Ángeles para acudir a alguna audición se quedará en casa de Gloria. Las dos se llevan bien y no importa que Bradley no esté. A menudo él está en Londres por trabajo", reveló una fuente al diario The Sun.

Pero Suki no sería la única que ha decidido estrechar aún más el vínculo con la familia de su pareja, ya que Bradley habría decidido cambiar los hoteles londinenses por el domicilio familiar de Suki durante los largos periodos en los que su trabajo le obliga a hospedarse en la capital británica.

Todo esto ha refrendado la noticia sobre un próximo compromiso matrimonial entre ambos, que les llevaría a pasar por el altar el próximo año, concretamente el día del 40 cumpleaños de Bradley.

"Bradley quiere esperar a cumplir 40 años para abandonar su soltería porque ya ha estado casado antes. Es muy importante para él ahora que han sellado su amor. Bradley y Suki pasan buena parte del día soñando despiertos y planificando su boda. Quieren darse el sí quiero en Estados Unidos, preferiblemente en Los Ángeles por el buen clima, pero probablemente sea una ceremonia pequeña y privada", señalaba recientemente una fuente al diario Daily Star.