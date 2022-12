Subasta millonaria: más de 100 objetos de Los Beatles saldrán a la venta

El que fuera líder de los Beatles, John Lennon, mantenía una muy buena relación con su primo David Birch, por eso el legendario cantante no dudó en regalarle una de las guitarras que había usado en la grabación del popular sencillo de la banda 'Paperback Writer'. Se trata de una Gretsch 6120 que ahora su familiar ha sacado a subasta a través de la página web TracksAuction.com y por la que espera conseguir 1 millón de dólares (800.000 euros).

La historia se remonta a noviembre de 1967, 18 meses después de que el grupo grabase 'Paperback Writer' en el famoso estudio Abbey Road de Londres, cuando David le pidió a su primo que le regalase una de "sus guitarras de repuesto", ya que su intención era formar su propia banda.

"Le pedí un poco descaradamente a John que me diera una de sus guitarras de repuesto. Yo me había fijado en una Fender Stratocaster que había en el estudio, pero John me sugirió la Gretsch y me la regaló", recordó David.

El instrumento ha sido catalogado por los subastadores como "una de las más significativas" guitarras de John Lennon que han salido a la venta en los últimos 30 años.

Además de la cotizada pieza, también saldrá a la venta un lote de más de 100 objetos relacionados con los Beatles, entre los que se incluye una copia firmada del álbum 'Sgt. Pepper' y un banjo que tocó el músico Rod Davis en The Quarrymen, el primer grupo del que formó parte Lennon.

Las pujas online comenzarán el próximo 14 de noviembre y terminarán con una subasta en vivo en el hotel Le Meridien de Londres el día 23 del mismo mes.

