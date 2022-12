Steven Spielberg regala un viaje a Las Vegas a Dakota Fanning

Steven Spielberg es un hombre de palabra. El popular cineasta no se olvidó de cumplir la promesa que hizo a Dakota Fanning en 2005, cuando ambos trabajaban en 'La guerra de los mundos', regalándole un viaje a Las Vegas por su 21 cumpleaños, al que también acudió la familia de la joven .

"¡Steven Spielberg había prometido a Dakota que le pagaría un viaje a Las Vegas por su 21 cumpleaños! Fue una promesa que le hizo cuando estaban rodando 'La guerra de los mundos'. Aparentemente, ambos han mantenido el contacto y Steven ha cumplido con su promesa", reveló una fuente a E! News.

Publicidad

Durante el fin de semana de celebración junto a su familia, Dakota pudo disfrutar del espectáculo que ofrece el ganador de la segunda edición de 'America's Got Talent', Terry Fator, en el hotel The Mirage, 'The VOICE of Entertainment', un ventrílocuo del que la actriz es gran fan.

"Dakota y su familia eran fans de Terry de 'America's Got Talent' y ella tenía muchas ganas de verle", confirmó el mismo informante.

Aunque la intérprete celebró por todo lo alto sus 21 años, previamente había confesado que no tenía ningún plan especial para su gran día y que probablemente "se quedaría en casa", nada más lejos de la realidad.

"No tengo ni idea de qué hacer. Ha sido algo sobre lo que llevo hablando mucho tiempo, qué voy a hacer por mi cumpleaños, y por ahora creo que me quedaré en casa con cinco amigos a pasar el día", revelaba la actriz a Page Six.