Stephen Fry confiesa haber consumido cocaína en el palacio de Buckingham

El popular actor británico Stephen Fry se ha armado de valor para desvelar en su nuevo libro autobiográfico 'More Fool Me', que consumió cocaína en algunos de los emplazamientos más ilustres de Reino Unido, como el palacio de Buckingham, hogar de la reina Isabel II.

"No hay forma de escapar de ella [de la adicción]. Estoy confesando que he quebrantado la ley y consumido drogas duras en lugares públicos. He traído, podría decir, el descrédito a hermosos palacios, propiedades nobles y elegantes lugares de gente honesta", escribe.

El artista, que padece un trastorno bipolar, incluso ha llegado a consumir dicha sustancia en la Cámara de los Comunes del parlamento británico.

"Mi corazón palpitaba como si fuera un motor, y yo tenía el leve temblor que caracteriza a los drogadictos. Limpié y sequé la parte alta de uno de los urinarios con el reverso de mi corbata y me hice una raya allí. Cogí mi coraje con una mano, el canutillo con la otra y mientras escuchaba los gritos de: 'Oigan, Oigan' en la Cámara de los Comunes rugí, aspiré la raya y me puse derecho", rememora el actor.

Stephen Fry no solo relata sus insólitas experiencias con la cocaína, sino que también aprovecha para pedir perdón a las personas que hayan podido verse afectadas por su inapropiada conducta.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas sin reservas a todos los dueños, gerentes y representantes de los lugares que he mentado arriba, así como a los dueños de los cientos de casas, oficinas, salpicaderos de coches, mesas, repisas y todo tipo de materiales pulidos que podría fácilmente añadir a esta lista de vergüenza", señala.