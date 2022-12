Stephanie Sigman se sorprendió al descubrir lo 'encantador' que es Daniel Craig

El día que la mexicana Stephanie Sigman conoció a Daniel Craig antes de rodar sus escenas en la nueva película de James Bond, 'SPECTRE', le llamaron la atención dos cosas: lo atractivo que es y lo encantador que puede llegar a ser.

"Está muy bueno. Y lo mejor que tiene es su encantadora personalidad", confesó la intérprete en una entrevista a news.com.au, donde reconoció que no tuvo demasiado tiempo para intimar con Daniel y, por tanto, no puede considerarse amiga suya: "No quiero decir que no nos lleváramos bien, sí lo hicimos y tuvimos una muy buena conversación. Pero no diría que somos amigos. Quizá algún día...".

La otra cualidad del protagonista de 007 que logró impresionar a Stephanie fue su comportamiento, propio de una persona normal y corriente, muy alejado del que ella se esperaba en una estrella de Hollywood.

"¿Quién no es complicado? Yo soy complicada como artista. A mí me gusta la gente difícil porque significa que son perfeccionistas y que son apasionados. Tengo que decir que me sorprendió mucho porque [en Daniel] encontré a un verdadero artista, a un actor real en el set de rodaje. No era solo un tipo famoso o una celebridad, algo que me preocupaba porque no le había conocido nunca antes".

Por: Bang Showbiz