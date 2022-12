Stephanie Sigman no podía pagar el alquiler antes de convertirse en chica Bond

Hacerse con el papel de chica Bond en la nueva entrega de las aventuras del agente 007, 'Spectre', no solo ha conseguido abrirle definitivamente las puertas de Hollywood a Stephanie Sigman, sino también acabar con los graves problemas financieros que ella misma reconoce haber atravesado en ciertos momentos de su carrera.

"Cuando fui al festival de Cannes con la película 'Miss Bala' me encontraba en un momento muy bueno de mi carrera, pero recuerdo que estaba teniendo muchísimos problemas para conseguir pagar el alquiler. Tenía un aspecto increíble en la alfombra roja, estaba allí presentando mi película, pero detrás de todo eso estaba pasándolo muy mal. No te pagan demasiado bien cuando haces películas independientes", reveló la joven actriz al periódico The Sun.

A pesar de las dificultades, Stephanie no se arrepiente de haber abandonado la relativa seguridad que le aportaba el mundo de la moda, donde comenzó a trabajar siendo apenas una adolescente, para dedicarse de lleno a la interpretación porque estaba harta de que la consideraran la típica modelo de pocas luces.

"Cuando eres modelo te cuelgan una etiqueta y se supone que no eres lista, sencillamente tienes que ser guapa y eso es todo. Tienes que esforzarte para demostrar que no eres así. No tenía futuro como modelo. Cuando te vuelves vieja y gorda ya no hay futuro", aseguró.

En la actualidad, Stephanie está viviendo un "sueño hecho realidad" mientras rueda en México al lado de un hombre tan "encantador" como Daniel Craig, quien ya ha conseguido conquistarla con su encanto personal.

"Fue encantador. Tenemos muchísima química, lo que hace todo mucho más interesante y ayuda enormemente cuando toca rodar muchas veces la misma escena", añadió.