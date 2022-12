Stacy Keibler derrocha energía a punto de ser madre

La exluchadora Stacy Keibler y su esposo, Jared Pobre, esperan dar la mejor de las bienvenidas el mes que viene a su primogénita después de un embarazo que la futura madre primeriza está llevando con mucha comodidad y sin complicaciones gracias a su "saludable" estilo de vida.

"He sido muy afortunada, estoy agradecida por estar teniendo un embarazo tan fácil, pero también creo que se debe a que llevo un estilo de vida saludable. Soy muy cuidadosa con todo lo que como y con las cremas que me pongo, además me he mantenido activa desde el principio del embarazo, porque sencillamente me siento con energía, así que me está resultando muy fácil", señaló a la revista People.

Debido a que no han surgido contratiempos durante el embarazo que les hayan mantenido ocupados, Stacy y Jared han podido elegir con calma el nombre de su bebé, a pesar de que no han querido revelarlo.

"Solo discutimos sobre un nombre, y ese fue el que elegimos. Fue muy fácil. Todo entre nosotros ha sido sencillo y ha fluido de forma natural, incluido el nombre", añadió.

Stacy, que está preocupada por que su hija tenga una buena educación, se ha puesto a trabajar en ello incluso antes de que su bebé nazca, lo que le llevó a pedir que cada una de las asistentes a su reciente 'baby shower' le regalara un libro infantil.

"Es genial, toda su habitación está llena de los libros infantiles preferidos de mis familiares y amigas, así que está cubierta en ese aspecto", sentenció.